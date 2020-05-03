Лукашенко рассказал об ответе на учения НАТО у границ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c19905c0-8d29-11ea-9a37-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белоруссия не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако немного откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Мы ни на миллиметр не отступили от того плана. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, — цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, большая часть военнослужащих уже находится в казармах, в местах постоянной дислокации, на полигонах остались только несколько войсковых подразделений, которые продолжают учения.

Как писал NEWS.ru, около шести тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники были задействованы на втором этапе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности армии, стартовавшем в Белоруссии 9 марта. В рамках проверки некоторые части и подразделения белорусской армии приведены в состояние высшей боевой готовности, более тысячи военнослужащих были вызваны из запаса.

Проверку спровоцировали стартовавшие в конце февраля в Польше масштабные военные учения США при поддержке союзников по НАТО Defender-Europe. Учения в Европе стали для Соединённых Штатов самыми крупными за 25 лет.