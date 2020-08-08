Лукашенко попросил «не дёргать» аграриев ради выборов

https://static.news.ru/photo/25e89408-d96c-11ea-b49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.b

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина не отвлекать аграриев ради выборов главы государства, чтобы у них была возможность убрать урожай. Накануне основного дня голосования лидер государства ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе.

Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дёргай. Есть возможность — пусть подойдут досрочно, проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный, — цитирует пресс-служба слова Лукашенко, адресованные Турчину.

По словам главы государства, уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трёх дней. Лукашенко отметил, что аграрии сейчас весь день в поле и мало кто обращает внимание на избирательную кампанию.

Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, явка избирателей по итогам четырёх дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 32,24%. Досрочное голосование в республике началось 4 августа и продлится по 8 августа включительно. Основной день голосования назначен на 9 августа. Всего проголосовал 6 834 081 избиратель. Наибольшее число проголосовавших наблюдается в Минске (1 237 632 человека), Минской и Гомельской областях (1 142 497 и 1 068 999 соответственно).