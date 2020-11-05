Лукашенко пообещал вернуть Белоруссию к прежнему состоянию

https://static.news.ru/photo/c5fe2c46-1f58-11eb-ad59-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусы хотят видеть страну в состоянии, в котором она была до выборов президента, считает глава государства Александр Лукашенко. Он пообещал реализовать это желание.

Люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы её видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это чётко представляли, — заявил политик.

Такое заявление он сделал в ходе вручения государственных наград и генеральских погон. По его словам, жители страны устали от нестабильности. Он уверен, что плохо, когда на «тихие, уютные улицы» городов выходят «разного рода люди». При этом из каждого события нужно делать выводы.

Наконец-то поняли здесь, в Минске, те, кто привык к уюту, теплу, шикарным квартирам (а восновном они там на улицах [из числа протестующих], зарабатывающие непомерно высокиеденьги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусы, хоть и живут небогато, но никогда так не жили. Из-за этого нужно сохранить страну, передаёт БелТА.

Я искренне говорю: мне стыдно перед крестьянами, которые в тяжелейших условиях, когда их «бомбили» и сверху, и снизу, со всех сторон пугали коронавирусом, в этом году обеспечили небывалый урожай, а равно и продовольственную безопасность нашей страны, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 4 ноября послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против Лукашенко.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.