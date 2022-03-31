Принадлежность останков из Карабаха определит экспертиза

Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сообщила , что военнослужащие азербайджанской армии при проведении инженерных работ в окрестностях села Фаррух Ходжалинского района обнаружили останки по меньшей мере трёх человек. В ведомстве предположили, что это останки азербайджанских военнослужащих, погибших во время первой войны в Карабахе. Для получения более точного ответа Госкомиссия поручила это дело соответствующим органам — будет проведена экспертиза. При этом авторы ряда Telegram-каналов написали, что обнаружено было захоронение армян, сделанное еще в начале XX века во времена Османской империи.

Баку ищет пропавших без вести

Жуткие находки в селе Фаррух продолжают оставаться в центре внимания азербайджанской общественности на протяжении нескольких дней. Многое указывает на то, что, вероятнее всего, обнаруженные останки, принадлежат именно мирным жителям. Между тем, аппарат омбудсмена Азербайджана не остался в стороне и также сделал заявление.

В результате многовековой политики ненависти Армении к нашему народу, время от времени десятки тысяч мирных жителей уничтожались по их этнической и религиозной принадлежности. Обнаруженные на освобожденных территориях массовые захоронения в очередной раз доказывают факты совершенных военных преступлений, — говорится в сообщении.

Там отметили, что на настоящий момент свыше четырех тысяч азербайджанцев числятся пропавшими без вести со времён первой войны в Карабахе. При этом Баку обвиняет Ереван в утаивании информации и призывает международное сообщество помочь в решении вопроса. Известно, что после завершения военных действий в регионе представительство Международного комитета красного креста (МККК) провело 346 операций по поиску человеческих останков. В ходе экспертизы организации удалось создать базу ДНК более 3000 человек на основе образцов, взятых у членов семей без вести пропавших азербайджанцев. Однако не всех можно идентифицировать по ДНК-коду из-за его сходства у многих жителей страны, а также по причине отсутствия близких родственников.

Валерий Мельников/РИА Новости

Кому принадлежат останки?

Государственная комиссия по делам пленных, без вести пропавших и заложников сообщила, что во время первой войны в Карабахе в боях за Фаррухские высоты без вести пропали 62 военнослужащих. В связи с чем было установлено, что, вероятнее всего, найденные останки принадлежат кому-то из них. В то же время, 46 азербайджанских военнослужащих пропали без вести в Ходжалинском районе, селе Пирлер Агдамского района, расположенном недалеко от Фаррухской высоты, а также 11 человек — в окрестностях села Алиагали. Азербайджанские власти поручили сравнить все найденные в Фаррухе останки с биообразцами без вести пропавших граждан.

В то же время в Армении, называя азербайджанцев «вандалами», обвиняют их в раскопке старого армянского кладбища. Некоторые Telegram-каналы сообщили, что найденные останки принадлежат жертвам массовых убийств армян.

Азербайджанский историк Ризван Гусейнов в беседе с NEWS.ru заявил, что версия принадлежности останков к армянским гражданам исключена, так как само село и его кладбище находятся в низменности, а останки найдены на стратегической высоте.

На опубликованных кадрах видно, что находки обнаружены не на кладбище, а рядом с позициями. Если бы это было армянским кладбищем, то былая бы другая панорама — с крестами и могильными плитами, — отметил Гусейнов.

По его словам, о принадлежности находок к жертвам событий 1915-1918 годов не может идти и речи.

О геноциде вообще не может идти и речи, так как село было азербайджанское, а армяне появились на этих территориях после первой войны в Карабахе. То, что касается доказательств того, что это останки азербайджанских солдат, у азербайджанской стороны есть список пропавших без вести азербайджанских солдат. Это братская могила погибших, — подчеркнул историк.

Гусейнов также отметил, что во время раскопок были найдены какие-то элементы одежды, которые позволят выявить точно принадлежат ли находки военнослужащим или мирным жителям. Для этого, по его словам, необходимо дождаться результатов экспертизы.

Азербайджанская сторона приняла во внимание возможность наличия массовых захоронений вокруг высоты Фаррух. В связи с этим группа специалистов планирует провести в этом районе дальнейшие поисково-эксгумационные мероприятия.