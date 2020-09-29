В российском Netflix на мультфильмах с ЛГБТ появится отметка 18+

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Американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что Харли Квинн — его любимый персонаж вселенной комиксов DC. Он также отметил, что исполняющая её роль Марго Робби — лучшая актриса.

Ганн опубликовал в Instagram фан-арт новой части фильма «Отряд самоубийц», режиссёром которого он выступил. Один из подписчиков оставил комментарий, в котором заявил, что продюсеры заставили его добавить Харли Квинн в...