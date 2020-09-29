В российском Netflix на мультфильмах с ЛГБТ появится отметка 18+

В российской версии стримингового сервиса Netflix будет добавлена отметка 18+ к мультфильмам, в которых раскрывается ЛГБТ-тематика. Посмотреть такие картины можно только через обычный, недетский аккаунт.
На особенность интерфейса русифицированного интерфейса платформы обратил внимание бывший глава пастафарианской церкви Михаил Самин. Он заявил, что несмотря на отметку все проекты доступны в категории Kids TV.
В начале просмотра появляется Rated 18+. У обычных фильмов и сериалов в таких случаях рядом показываются предупреждения (например, Language, если внутри матерятся). У She-Ra никаких предупреждений рядом с рейтингом не отображается, — написал Самин.
Netflix добавит интерфейс на русском языке в октябре. Платформа заключила соглашение о партнёрстве с российской «Национальной Медиа Группой» (НМГ), которая станет оператором онлайн-кинотеатра в России, писал NEWS.ru.
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