Netflix введёт русскоязычный интерфейс

https://static.news.ru/photo/a69be668-ed12-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix добавит интерфейс на русском языке. Платформа заключила соглашение о партнёрстве с российской «Национальной Медиа Группой» (НМГ), которая станет оператором онлайн-кинотеатра в России.

В рамках партнёрства разработка меню на русском языке будет первым проектом, сообщает Broadband TVNews. Он начнёт работу в октябре 2020 года.

Помимо интерфейса у сериалов и фильмов Netflix появятся дубляж и субтитры на русском языке. В каталог будет добавлено около ста российских проектов, среди которых сериал «Эпидемия», о чём рассказали режиссёр шоу Павел Костомаров и продюсер Валерий Фодорович.

В июне американский кинопродюсер Эрик Бармак рассказал, что российские фильмы могут привлечь рынок Запада научной фантастикой и дорогими спецэффектами. Ранее он занимал пост вице-президента сервиса Netflix по международному оригинальному контенту, писал NEWS.ru.