Netflix введёт русскоязычный интерфейс

Стриминговый сервис Netflix добавит интерфейс на русском языке. Платформа заключила соглашение о партнёрстве с российской «Национальной Медиа Группой» (НМГ), которая станет оператором онлайн-кинотеатра в России.
В рамках партнёрства разработка меню на русском языке
Помимо интерфейса у сериалов и фильмов Netflix появятся дубляж и субтитры на русском языке. В каталог будет добавлено около ста российских проектов, среди которых сериал «Эпидемия», о чём
В июне американский кинопродюсер Эрик Бармак рассказал, что российские фильмы могут привлечь рынок Запада научной фантастикой и дорогими спецэффектами. Ранее он занимал пост вице-президента сервиса Netflix по международному оригинальному контенту, писал NEWS.ru.
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