https://static.news.ru/photo/3f0121ea-dd45-11e9-80c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/OfficialAronEisenberg

Американский актёр Арон Айзенберг, игравший владельца бара Фаренгу Нога в сериале 90-х годов «Звёздный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет.

Об этом сообщила его супруга Малисса Лонго в Facebook . Айзенберг в последние годы испытывал серьёзные проблемы со здоровьем.

Он был как глоток свежего воздуха, потому что я знала, что всегда услышу от него правду. Даже если я не хочу её слышать или эта правда была неудобной. Он побуждал меня (и до сих пор побуждает) быть настолько хорошим человеком, насколько это возможно <...> Я люблю его нежно и буду скучать по нему вечно. Я пока не представляю, как буду жить без него, — написала Лонго.

Кроме «Звёздного пути» Айзенберг снялся в таких фильмах, как «Повелитель кукол», «Звёздный путь: Вояжёр», «Дом ужасов», и многих других.

В июле 2019 года, как передавал News.ru, умерла актриса из сериала «Стартрек: Энтерпрайз» Стефани Низник.