«Сияние» Стэнли Кубрика выйдет в российский прокат

https://static.news.ru/photo/37511864-f2ad-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Фильм «Сияние» британского и американского режиссёра Стэнли Кубрика выйдет в российский прокат. Оригинальная премьера картины состоялась в 1980 году.

Выпуском ленты занимается проект «Иноекино». Зрителям будет представлена расширенная версия фильма, продолжительность которого — 144 минуты, о чём сообщили организаторы.

Все сеансы традиционно пройдут на английском языке с русскими субтитрами, — говорится в сообщении.

Картина будет показана в 4К-ремастеринге оригинального 35-мм негатива, который на Каннском кинофестивале в 2019 году представил мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон.

Список городов, где будет организован прокат, будет обнародован позже.

В августе компания «Иноекино» выпустила в российский прокат фильм «Психо» британского и американского режиссёра Альфреда Хичкока. Картина впервые вышла в 1960 году, писал NEWS.ru.