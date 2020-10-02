Чедвика Боузмана могут посмертно номинировать на «Оскар»

https://static.news.ru/photo/848be85a-04ca-11eb-99e7-fa163e074e61_660.jpg Чедвик Боузман Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Чедвик Боузман может посмертно получить номинацию на кинопремию «Оскар». Артист скончался 29 августа.

Боузман может претендовать на награду за роль в фильме «Black Bottom Ма Рейни», сообщает Variety. Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Лента основана на одноимённой пьесе Огаста Уилсона, которую впервые поставили в театре Уотерфорда в начале 1980-х годов. Действие разворачивается в городе Чикаго в 1927 году и завязывается вокруг певицы Ма Рейни, также известной как «мать блюза». Проект посвящён теме эксплуатации светлокожими продюсерами темнокожих музыкантов.

Вместе со звездой «Чёрной Пантеры» в ленте сыграла Виола Дэвис, известная по фильму «Прислуга».

Чедвик Боузман скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. С раком он боролся с 2016 года, писал NEWS.ru.