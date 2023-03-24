Кофе Jacobs может сменить имя в России «Коммерсант»: Jacobs может отказаться от использования названия в России

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Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования наименования Jacobs, сообщил источник «Коммерсант» в одной из торговых сетей. По его словам, продукт компании может продаваться под марками Monarch или Milicano. Другой собеседник подтвердил обсуждение, однако подчеркнул, что финальное решение пока не принято.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» обладает мощностью более 35 тысяч тонн продукции в год и выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. По информации инвестиционного портала, в 2021 году выручка завода выросла на 13%, до 35,11 млрд рублей, а чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

С начала СВО JDE стремилась наставить бизнес в РФ на самостоятельный путь — компания остановила инвестиции в рекламу и не стала вкладываться в расширение. По словам собеседника издания, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому предприятию возможности для продвижения продукции.

В декабре 2022 года сообщалось, что производитель кофе-машин Nespresso закроет фирменные магазины в России. При этом уходить совсем из страны компания не планировала, а собиралась переключиться на работу с ретейлерами.