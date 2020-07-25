Илон Маск планирует открыть страховую компанию для владельцев Tesla

https://static.news.ru/photo/f58ec470-cddc-11ea-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Генеральный директор автопроизводителя Tesla Илон Маск заявил о планах по открытию собственной страховой компании. Он рассказал об этом во время телефонной конференции с инвесторами.

Стоимость страхового полиса будет рассчитываться на основе данных бортового компьютера автомобиля о стиле вождения клиента. Используя эти данные, компания будет прогнозировать вероятность попадания владельца Tesla в аварию и предлагать клиентам персональный тариф. Водители с более агрессивным стилем вождения будут страховаться по более дорогому тарифу, сообщает Business Insider.

Мы сможем использовать данные, которые запечатлены в машине, в профиле водителя, чтобы иметь возможность оценивать корреляции и вероятности аварий и затем ежемесячно оценивать (страховую. — NEWS.ru) премию для клиента, — заявил Маск.

По его словам, страховка от Тesla будет конкурировать с предложениями других страховых компаний благодаря точности полученной информации.

Например, вы вынуждены оценивать людей статистически, глядя в зеркало заднего вида? Или вы можете оценить людей индивидуально, глядя вперёд с умными прогнозами, и сообщать водителю, какие действия он может предпринять, чтобы уменьшить свою страховку, — отметил Маск.

В 2019 году Tesla предлагала собственную автомобильную страховку в Калифорнии. Тогда бизнесмен заявлял о планах расширить действие страховой программы на другие штаты. Клиентам были предложены скидки в размере 20%. При этом многие владельцы Tesla не стали покупать предложенную страховку, поскольку её стоимость была выше, чем в других компаниях. Комментируя проект, бизнесмен заявил, что это «версия 0.9».

Средняя стоимость страховки в США для автомобилей Tesla Model 3 составляет $3 тысячи в год, для Tesla Model S — $4,8 тысячи в год. Застраховать Toyota Camry дешевле, годовая страховка составляет $2,2 тысячи в год. Высокая стоимость для автомобилей Tesla связана с малым количеством квалифицированных автосервисов и дорогостоящим ремонтом, сообщает ValuePenguin.

NEWS.ru писал, что компания Tesla выплатит Илону Маску премию в $2 млрд, это связано с превышением средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.