Россияне не смогли раскупить все предложенные Китаем автомобили «Известия»: у дилеров в России скопилось 175 тысяч нераспроданных машин из КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В настоящее время у российских дилеров скопилось около 175 тысяч автомобилей производства КНР, отрасль столкнулась с затовариванием, сообщил «Известиям» исполнительный директор аналитического агентства «Автостата» Сергей Удалов. При этом китайские производители рассчитывают в следующем году увеличить реализацию своей продукции в РФ в три раза.

По данным «Автостата», в настоящее время на российском рынке представлено порядка 60 китайских брендов, включая компании, продукция которых поставляется по параллельному импорту. При этом в прошлом году их было почти в два раза меньше. В новом году ожидается старт продаж от 30 до 45 новых китайских моделей авто. В планах производителей из КНР — реализовать порядка 1,2 млн автомобилей, что в три раза больше, чем в 2023 году. По мнению Сергея Удалова, отечественная отрасль не в состоянии переварить такие объемы.

По 2022-му был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров, — сказал эксперт.

По его словам, за девять месяцев 2023 года в России было продано 406,5 тысячи машин китайских марок. Согласно прогнозам «Автостата», в перспективе продажи установятся на уровне около 110 тысяч автомобилей в месяц. после чего они будут падать под влиянием роста ключевой ставки, снижения объемов кредитования и высокой стоимости предлагаемой продукции.

При этом ощутимой коррекции цен аналитики не ждут. На первый план выйдут такие факторы, как степень локализации — слабо локализованный автомобиль всегда будет дороже, а также соотношение валют, при этом снижение цены доллара в рублях пока не наблюдается.

За 2023 год цены на авто в массовом сегменте увеличились на 22%, что не привело к снижению спроса, а даже наоборот. С начала 2024 года ожидается рост стоимости новых автомобилей на 10–20% практически во всех сегментах, — рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Ранее сообщалось, что количество поставляемых в Россию по параллельному импорту машин сокращается. В ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось лишь 8% общего числа проданных транспортных средств. Еще в октябре этот показатель составлял 11%. Пик популярности «неофициальных» машин пришелся на середину лета.