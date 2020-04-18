СМИ: в Гонконге задержаны организаторы прошлогодних акций протеста

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Гонконгская полиция задержала оппозиционных деятелей, подозреваемых в организации несанкционированных антиправительственных протестов в августе и октябре 2019 года.

Об этом пишет издание South China Morning Post. По его данным, всего задержано 14 человек. Среди них — владелец газеты «Пинго жибао» Джимми Лай, 81-летний правозащитник Мартин Ли, политический активист Альберт Хо и другие.

Задержанные доставлены в разные полицейские участки. По информации газеты, среди подозреваемых также несколько бывших членов правительства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что общий ущерб правительственным зданиям от действий радикальных демонстрантов во время массовых беспорядков в Гонконге составил 61 млн гонконгских долларов ($7,9 млн).