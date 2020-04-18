СМИ: в Гонконге задержаны организаторы прошлогодних акций протеста

Гонконгская полиция задержала оппозиционных деятелей, подозреваемых в организации несанкционированных антиправительственных протестов в августе и октябре 2019 года.
Об этом
Задержанные доставлены в разные полицейские участки. По информации газеты, среди подозреваемых также несколько бывших членов правительства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что общий ущерб правительственным зданиям от действий радикальных демонстрантов во время массовых беспорядков в Гонконге составил 61 млн гонконгских долларов ($7,9 млн).
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