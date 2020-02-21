https://static.news.ru/photo/0d58e110-54a9-11ea-a7e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Xinhua/Global Look Press

Правительство Китая запустило мобильную игру про коронавирус, которая была разработана совместными усилиями с местной прессой и компанией ByteDance. Об этом СМИ сообщили в пятницу, 21 февраля.

Геймплей игры напоминает знаменитого мобильного «Фруктового ниндзю». В переводе с китайского языка проект про коронавирус называется «Битва патогенов». Игра носит не только развлекательный, но и образовательный характер. При прохождении «Битвы патогенов» пользователь будет сражаться с различными вирусами, разрезая их пополам. Одним из «врагов» игрока станет и коронавирус.

Температура тела персонажа при появлении вируса повышается. Однако если на нём есть защитная маска, то вокруг неё образуется специальное поле. Каждый раунд (в случае победы) заканчивается появлением на экране текстов с советами по защите собственного здоровья.

Многие граждане Китая уже высоко оценили «Битву патогенов», а эксперты отметили, что во время карантина на территории КНР зафиксировано рекордное количество установок мобильных игр, передаёт «Газета.ru».

По состоянию на 21 февраля от коронавируса погибли 2236 человек, выздоровели 18 264 человека. Общее число заражённых в КНР превысило 75,4 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.