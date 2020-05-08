Бары и клубы в Сеуле закрылись из-за новой вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/82ed0716-91f4-11ea-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Власти корейской столицы экстренно закрыли все клубы и бары Сеула, столкнувшись со вспышкой коронавирусной инфекции в ночных заведениях.

По информации «Медузы», коронавирус распространился от 29-летнего корейца, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Среди 18 новых пациентов с COVID-19 сразу 17 контактировали с ним тогда.

С заболевшим могли контактировать не менее 1,5 тысячи человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус или не выходить из дома, — пишет издание со ссылкой на корейские СМИ.

Как писал NEWS.ru, Южная Корея одной из первых столкнулась с новым коронавирусом, но быстро локализовала очаги инфекции. 30 апреля в стране не выявили ни одного заражённого.

За время пандемии в Южной Корее заразились более 10,8 тысячи человек.