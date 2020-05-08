Бары и клубы в Сеуле закрылись из-за новой вспышки COVID-19

Власти корейской столицы экстренно закрыли все клубы и бары Сеула, столкнувшись со вспышкой коронавирусной инфекции в ночных заведениях.
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С заболевшим могли контактировать не менее 1,5 тысячи человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус или не выходить из дома, — пишет издание со ссылкой на корейские СМИ.
Как писал NEWS.ru, Южная Корея одной из первых столкнулась с новым коронавирусом, но быстро локализовала очаги инфекции. 30 апреля в стране не выявили ни одного заражённого.
За время пандемии в Южной Корее заразились более 10,8 тысячи человек.
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