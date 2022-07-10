Как минимум 14 человек погибли при стрельбе в баре в ЮАР

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Как минимум 14 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в одном из баров на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщает телеканал eNCA. Точное количество погибших еще только предстоит подсчитать, известно также о десяти пострадавших.

Все случилось в пригороде Соуэто в ночь на воскресенье, 10 июля. Трое раненых сейчас в критическом состоянии в больнице, за их жизнь борются медики. Пока причины стрельбы остаются неизвестными, расследованием инцидента занимается местная полиция.

Ранее стрельба произошла на парковке супермаркета в американском городе Милуоки. Все случилось в субботу, 9 июля, жертвами стали два человека — мужчина-посетитель и один из охранников магазина. Известно, что огню предшествовала словесная перепалка между участниками. Другие подробности пока не приводятся.