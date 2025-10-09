Google лишится активов в одной стране в пользу России

Верховный суд Южно-Африканской Республики постановил исполнить решение российского арбитража о взыскании с корпорации Google 10 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Данное решение стало первым прецедентом признания иностранным судом требований в рамках дела о банкротстве российской «дочки» IT-гиганта.

Судьей был издан приказ о наложении ареста на все активы юридического лица Google International LLC, которые находятся на территории ЮАР. Этот документ уже был опубликован и передан шерифу для незамедлительного исполнения.

Исковые заявления о принудительном исполнении решения российского суда были направлены в инстанции более чем 10 государств в разных частях света. Южноафриканский суд оказался первой юрисдикцией, которая согласилась наложить арест на имущество международной корпорации.

Ранее сообщалось, что Google LLC отозвала требования о запрете российским СМИ обращаться в иностранные суды с исками о взыскании судебной неустойки. Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора.