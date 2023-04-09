Украина признает «ужасное число» потерь: новости СВО на утро 9 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший офицер спецназа и разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что Украина перед началом контрнаступления ожидает прибытия в страну десятков тысяч солдат, мобилизованных в Европе. Кроме того, на помощь Киеву готова послать 20 тысяч человек Польша, рассказал полковник в отставке. По его словам, на Украине сейчас в дефиците не танки, не пушки, «а сами украинцы». В Киеве сейчас рассчитывают на то, что им «выдадут беглецов, которые осели в Европе», считает Матвийчук. Он добавил, что на Украине также «надеются на призыв резервистов из союзных стран, наемников».

Российские военные ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) группу из пяти бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Данный спецотряд несет большие потери в боях за город. О гибели его бойцов рассказали в самом подразделении, разместив некролог. «Волки» проходили обучение в США и ФРГ.

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин считает, что для боевого духа украинских военных переломным моментом может оказаться взятие под контроль российскими силами Артемовска. После этого ВСУ будут бежать с поля боя при приближении ВС РФ, отметил военкор. Он уточнил, что в настоящее время ВСУ буквально «заваливают трупами» наступление российских сил.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военнослужащие ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 20 боевиков, отметил он. Гордеев добавил, что расчету зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» удалось сбить дрон ВСУ «Валькирия». В районах населенных пунктов Водяное и Новопавловка автоматические звукометрические комплексы обнаружили артиллерийские точки противника. Ударом из САУ «Гиацинт-С» разбиты две гаубицы ВСУ, заключил Гордеев.

А начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. Также сорваны три попытки ВСУ провести ротацию на передовой. Расчеты огневой группы зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» сбили четыре беспилотника противника, добавил Зыбинский.

Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» ранее взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе. Позицию противника выявили благодаря квадрокоптеру. После этого по опорному пункту противника ударила артиллерия, туда отправили группу захвата. Последний выживший боец ВСУ сдался в плен.

Чеченский батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, батальон уничтожил два танка и один БМП.

Фото: Министерство обороны РФ

Также Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации спецназом «Ахмат» группы украинских военных в ЛНР, между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. Еще часть военнослужащих ВСУ были взяты в плен. Среди пленных Кадыров отметил служащего Нацгвардии Украины Максима Нихаенко, который первым сдался в плен и ему оказали помощь в связи с обморожением ног.

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис указал на то, что Украину ожидает крах, если она направит военные подразделения на прорыв к Азовскому морю. По его словам, такая попытка грозит потерей способности воевать у ВСУ. Военный эксперт считает, что в ходе наступления ВСУ в направлении Азовского моря без поддержки авиации возможны потери многих обученных и опытных бойцов, а также военной техники. Он допустил некоторые успехи ВСУ на данном направлении, однако, по его мнению, максимум, которого могут добиться украинские военные, — это возвращение контроля над Мариуполем.

Военный обозреватель Виктор Литовкин выразил мнение, что при любой ошибке Киева Запад открещивается от Украины. Так он старается избежать скандала для НАТО, пояснил полковник в отставке. Он также указал на особенность готовящегося контрнаступления Украины, в котором у Киева не будет поддержки с воздуха. Литовкин усомнился, что НАТО в этом вопросе поможет Украине. Да, в США и НАТО говорят о желании украинской победы на поле боя, но не это их главная цель, указал обозреватель. По его мнению, задача Запада заключается в разорении России, продлении спецоперации до бесконечности, чтобы Москва «подорвала свою экономику, свои финансы».

В настоящее время Киев не раскрывает данные о потерях ВСУ в ходе конфликта с РФ, однако при обнародовании это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. При этом он подчеркнул, что Киев готов продолжать противостояние с Москвой «до последнего из нас». Политикой Украины с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, она их признает, и это будет ужасное число, сказал посол.

В ходе военного конфликта Украины и России погибли и пропали без вести около 333 тысяч солдат ВСУ, отметил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он сослался на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее утверждал, что всего на поле боя погибло 250 тысяч украинских военных. При этом он подчеркнул, что около 83 тысяч солдат числятся пропавшими без вести. Риттер считает, что реальные цифры потерь со стороны Украины намного выше официальных.