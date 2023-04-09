Кадыров рассказал о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Чеченский батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении.Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, батальон уничтожил два танка и один БМП.

Хорошо поработали наши беспилотники. Они мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. <...> Личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев, — сообщил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о ликвидации спецназом «Ахмат» группы украинских военных в ЛНР, между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. Еще часть военнослужащих ВСУ были взяты в плен. Среди пленных Кадыров отметил служащего Нацгвардии Украины Максима Нихаенко, который первым сдался в плен и ему оказали помощь в связи с обморожением ног.

Глава Чечни также предположил, что готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам. По мнению политика, для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а вдобавок к этому захватить трофейное оружие. Он обратился к Киеву с просьбой отправить как можно больше новых видов иностранной техники.