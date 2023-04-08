Кадыров: в ЛНР ликвидировали группу солдат ВСУ Кадыров сообщил о ликвидации группы солдат ВСУ между Кременной и Белогоровкой

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» на позиции Кременского участка фронта в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о ликвидации спецназом «Ахмат» группы украинских военных в ЛНР, между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. Еще часть военнослужащих ВСУ были взяты в плен.

Спецназ «Ахмат» вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть — взять в плен, — написал Кадыров.

Среди пленных Кадыров отметил служащего Нацгвардии Украины Максима Нихаенко, который первым сдался в плен и ему оказали помощь в связи с обморожением ног.

Он проделал сложный путь, чтобы выйти на наши позиции, по дороге обморозил ноги, наши врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги, — сообщил Кадыров.

Ранее военкор Борис Рожин предположил, что зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска, как и в случае с Соледаром, при обрушении обороны не все украинские военные смогут покинуть город.