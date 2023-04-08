Названы сроки зачистки Артемовска от сил ВСУ Военкор Рожин: зачистка Артемовска от сил ВСУ может занять несколько дней

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит, написал в своем Telegram-канале военкор Борис Рожин. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска, как и в случае с Соледаром, при обрушении обороны не все украинские военные смогут покинуть город.

В городе еще достаточно работы, даже если противник начал отход. <...> Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании, — написал военкор.

Он добавил, что в день официального освобождения город де-юре и де-факто станет Артемовском (украинское название — Бахмут) и будет так именоваться как минимум до окончания СВО. Затем местные жители решат, как его называть.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артемовска, стали продвигаться к западной части города и вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет важное значение для ВСУ, поскольку через нее можно выехать как к Часову Яру, так и к Константиновке. Эти дороги используются украинскими войсками для ротации.