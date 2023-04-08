Стало известно об успехах ЧВК «Вагнер» на западе Артемовска «Военное обозрение»: бойцы ЧВК Вагнер вошли в западную часть Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артемовска и стали продвигаться к западной части города, сообщает «Военное обозрение». По данным издания, вагнеровцы вышли к северной части улицы Чайковского.

По информации «Военного обозрения», эта улица имеет важное значение для ВСУ, поскольку через нее можно выехать как к Часову Яру, так и к Константиновке. Издание отмечает, что украинские войска используют эти дороги для ротации, однако с каждым днем сделать это все сложнее из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских сил.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504, ведущей в Артемовск. По данным канала, российские силы всю ночь вели бои с ВСУ за автодорогу и в конечном счете взяли ее под свой контроль. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что штурмовики ЧВК «Вагнер» продвигаются из центра Артемовска к западным кварталам. Один из бойцов рассказал, что сейчас отряды находятся рядом с администрацией центрального района города. Севернее расположена главная администрация, которая также контролируется вагнеровцами.