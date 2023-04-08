«Везде одни плюсы»: Кадыров оценил возможное контрнаступление ВСУ Кадыров попросил у ВСУ захватить побольше иностранной техники при контрнаступлении

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а вдобавок к этому захватить трофейное оружие. Он обратился к Киеву с просьбой отправить как можно больше новых видов иностранной техники.

Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам. Ну и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками. <...> Везде одни плюсы. Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения, — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, позиции Вооруженных сил России в зоне СВО стали более выгодными и укрепленными, в то время как действия ВСУ довольно предсказуемы. Кроме этого, он считает, что в России сложилась уникальная консолидация общества вокруг президента Владимира Путина и его позиции в украинском вопросе.

Ранее аналитик Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что Украина готовится провести самую крупную с начала российской военной операции мобилизацию, которая поможет в весеннем контрнаступлении. По его мнению, нынешняя мобилизация превысит осеннюю 2022 года в два раза. Аналитик отметил, что ожидаемое наступление может состояться в течение двух ближайших месяцев.