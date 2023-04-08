Стало известно о намерении Украины провести крупнейшую мобилизацию Fox News: Украина готова начать крупнейшую мобилизацию под весеннее контрнаступление

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Украина готовится провести самую крупную с начала российской спецоперации мобилизацию, которая поможет в весеннем контрнаступлении, заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос. По его мнению, нынешняя мобилизация превысит осеннюю 2022 года в два раза, сообщает телеканал Fox News.

Сейчас мы находимся накануне контрнаступления Украины, — считает Баррос.

Аналитик отметил, что ожидаемое наступление может состояться в течение двух ближайших месяцев. Также он указал на то, что руководить предстоящим контрнаступлением станет отдельная бригада, уже сформированная Украиной.

Баррос предположил, что Киев попытается вернуть под свой контроль Запорожскую область, что обеспечит ему доступ к Азовскому морю.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош в беседе с NEWS.ru сообщил, что российское военное командование и без утечек в СМИ понимает, что наиболее вероятное наступление ВСУ следует ожидать на Азовском направлении. По его мнению, первой целью Киева станет Мариуполь.