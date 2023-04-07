Дипломат раскрыл главную цель атаки контрнаступления ВСУ Военный дипломат Бартош: наступление ВСУ следует ожидать на Азовском направлении

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российское военное командование и без утечек в СМИ понимает, что наиболее вероятное наступление ВСУ следует ожидать на Азовском направлении. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош. По его мнению, первой целью Киева станет Мариуполь.

Наш противник, очевидно, попытается прежде всего атаковать Мариуполь, чтобы выйти к Азовскому морю. Его группировка ради этого сейчас дислоцируется в районе Артёмовска. Оттуда украинские военные планируют двигаться на юг. Здесь же для них важно прервать сухопутное снабжение Крыма и, не исключаю, нанести удар по Крымскому мосту. Но одновременно ВСУ могут нанести вспомогательные удары в Донбассе и в районе Харькова. Они должны будут отвлекать наши силы от главного направления, — считает Бартош.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в его первые же часы. Чиновник усомнился, что ВСУ вообще дойдут до передовой.

В свою очередь политолог Сергей Марков предположил конкретную дату контрнаступления — 1 мая.

При этом телекомпания NBC News не исключила, что наступательная операция ВСУ может сорваться из-за больших потерь среди опытных украинских военных. Также отмечается, что Киев обеспокоен тем, что поддержка со стороны стран Запада может ослабнуть, если страна не продемонстрирует уверенный путь к победе.