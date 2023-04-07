Политолог Марков назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ Политолог Марков: контрнаступление ВСУ может начаться 1 мая

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Если верить утечкам секретных данных Пентагона, окончательное формирование новых украинских бригад должно закончиться к 30 апреля. В этой связи эксперты предполагают, что контрнаступление ВСУ может быть намечено на начало мая. Российский политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru предположил, что оно начнется 1 мая.

В утечках речь идет о графике подготовки бригад. Окончание приготовлений заканчивается 30 апреля. Логично предположить, что на следующий день может начаться такое наступление, — сказал Марков.

При этом политолог не исключил, что ВСУ пойдут в атаку в Страстную (с 10 по 15 апреля) или Пасхальную неделю (с 16 по 23 апреля).

Очевидно, что нынешняя властная группировка в Киеве ненавидит православие. Для этих людей очень важно устроить в эти святые дни максимальное кровопролитие православных русских людей, которые составляют 90% личного состава как российской, так и украинской армий, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.