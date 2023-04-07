В ДНР предрекли гигантские потери у ВСУ при контрнаступлении Советник главы ДНР Гагин: ВСУ понесут гигантские потери в первые же часы контрнаступления

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в его первые же часы. Чиновник усомнился в том, что ВСУ вообще дойдут до передовой.

Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Они это анонсируют, и мы все понимаем, что произойдет, — отметил Гагин.

По его словам, Украина сформировала подразделения для контрнаступления. В них вошли солдаты, которые прошли подготвку в Европе. Эти люди достаточно сильны и решительно настроены, считает советник.

При этом, по его словам, в российских ВС готовы к любым раскладам. Проблема ВСУ заключается в том, что когда их войска в рамках контрнаступления выйдут из защитной зоны своих систем ПВО, настанет звездный час российской авиации, считает Гагин.

Противник понесет в первые же часы <...> колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта, — сказал он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские Leopard и M1 Abrams в случае, если ВСУ двинутся в контрнаступление. По его словам, лучшим у ВС РФ является ПТРК «Корнет».