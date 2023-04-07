Названа проблема для Киева, способная сорвать контрнаступление ВСУ NBC News: контрнаступление Украины может сорваться из-за потерь среди опытных военных

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Успехи наступательной операции Украины ставятся под вопрос из-за больших потерь украинскими войсками опытных военных, сообщает NBC News. Согласно информации телеканала, Киев намерен весной начать контрнаступление на фоне беспокойства о том, что поддержка со стороны стран Запада может ослабнуть, если страна не продемонстрирует «уверенный путь к победе».

Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее в Twitter и Telegram утекли секретные документы Пентагона, датированные началом марта, в которых, в частности, приводились сведения о формировании украинских бригад для наступления, обучении и снабжении военных, а также о количестве необходимой техники и вооружений. При этом в документах не было информации о месте и дате начала наступления ВСУ.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что утечка секретных документов была преднамеренной, чтобы создать задел для оправдания провала контрнаступления ВСУ. Литовкин указал на противоречивые сведения в публикациях. Он подчеркнул, что среди достоверных сведений в них могут содержаться ложные данные. Он добавил, что к таким утечкам нужно относиться крайне осторожно.