«На случай провала контрнаступления»: Литовкин об утечке документов НАТО Военный эксперт Литовкин допустил преднамеренный характер утечки документов НАТО по Украине

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Утечка секретных документов о состоянии украинской армии может быть спланированной на случай провала контрнаступления ВСУ, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он обратил внимание, что в сливе содержатся противоречивые данные о потерях Киева и количестве танков и бронетехники. По мнению Литовкина, к подобным утечкам нужно относиться осторожно, поскольку вместе с достоверными сведениями в них могут намеренно вносить ошибки. Ранее в Пентагоне сообщили, что начали расследование в связи с публикациями засекреченных планов США и НАТО по наращиванию войск Украины для подготовки к планируемому наступлению.

Когда происходят такого рода утечки, особенно когда отсутствует первоисточник, это говорит о ее спланированности. А именно в данном случае это похоже на попытку сделать задел для оправдания провала так называемого контрнаступления ВСУ. Ведь если оно обернется неудачей, они смогут свалить все на русских хакеров, которые выкрали секретные данные и сорвали все их планы, — заявил Литовкин.

Эксперт высказал мнение, что для эффективного наступления Киев не располагает ни силами, ни средствами. По его словам, потери ВСУ огромны и катастрофичны.

Ведь даже судя по заниженной статистике из слива, мы можем установить, что на каждого убитого по статистике приходится четверо раненых, и получим цифру около полумиллиона человек. А вообще реальные потери (не безвозвратные) Украины составляют около одного миллиона человек, — сказал он.

Количество танков с бронетехникой также не соответствует заявленным планам, подчеркнул Литовкин.

Но в любом случае к подобному роду сливам надо относиться максимально осторожно, ведь при наличии в нем достаточного количества достоверной информации, совершенно спокойно могут быть и намеренно сделанные ошибки, и помарки, в итоге кардинально меняющие реальную картину происходящего, — заключил эксперт.

Ранее New York Times сообщила, что в Сеть утекли документы Пентагона о состоянии ВСУ и планах Запада по укреплению армии Украины, один из них которых под грифом «Совершенно секретно» описывает статус конфликта по состоянию на 1 марта. Еще один документ, как утверждает издание, содержит информацию о формировании 12 бригад ВСУ, девять из которых обучают и снабжают США и НАТО, для которых необходимо более 250 танков и 350 боевых машин пехоты.