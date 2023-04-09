Офицер из ДНР рассказал, что станет переломным моментом для ВСУ Старший лейтенант НМ ДНР Матюшин: после сдачи Артемовска ВСУ побегут с поля боя

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Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что для боевого духа украинских военных переломным моментом может оказаться взятие под контроль российскими силами Артемовска (Бахмута). После этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут бежать с поля боя при приближении ВС РФ, отметил военкор в интервью URA.RU.

Должен появиться некий перелом, когда украинская армия не будет так стойко стоять и сама будет бежать. Пока они еще стоят насмерть. <...> Дух должен сломаться, чтобы они бежали при виде приближающихся русских войск. Вполне возможно, таким рубежом станет окончательное взятие Артемовска, либо же прорыв под Донецком, — предположил Матюшин.

Он уточнил, что в настоящее время ВСУ буквально «заваливают трупами» наступление российских сил.

Также военкор объяснил, почему линию боевого соприкосновения следует отодвинуть за границы Малороссии. ВСУ стоят в непосредственной близости от Донецка. Если отодвинуть их с текущих позиций, то украинские военные будут спокойно добивать до Донецка из Himars из-под Славянска, считает Матюшин. По его мнению, угрозу постоянных обстрелов главного города ДНР из различных видов вооружения можно ликвидировать, только если выбить противника за пределы республики и чуть дальше.

Ранее военкор Борис Рожин заявил, что зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска не все украинские военные смогут покинуть город. Он добавил, что в день официального освобождения город де-юре и де-факто станет Артемовском и будет так именоваться как минимум до окончания СВО.