Российские военные захватили опорный пункт на Кременском направлении РИА Новости: бойцы ЦВО и группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ под Кременной

Фото: МО РФ

Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости солдат с позывным Зенит. По его словам, позицию противника выявили благодаря квадрокоптеру.

Боец добавил, что после этого по опорному пункту противника ударила артиллерия, туда отправили группу захвата.

Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же, — пояснил Зенит.

Последний выживший боец ВСУ сдался в плен.

В последние месяцы на данном направлении продолжаются серьезные бои. Кременная и Сватово находятся под постоянным огнем украинской армии, однако прорвать российскую оборону у противника не получается, он несет большие потери.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что считает Сватово возможным направлением удара ВСУ при попытке контрнаступления. Город является важным транспортным узлом в ЛНР, пояснил он. Захватив его, противник сможет развивать наступление и на ЛНР, и на Артемовск, уточнил Коц.