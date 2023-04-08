В США назвали число убитых в ходе конфликта с Россией солдат ВСУ Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ потеряли более 300 тысяч солдат за время боевых действий

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В ходе военного конфликта Украины и России погибли и пропали без вести около 333 тысяч солдат ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он сослался на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее утверждал, что всего на поле боя погибло 250 тысяч украинских военных. При этом он подчеркнул, что около 83 тысяч солдат числятся пропавшими без вести. Он считает, что более половины из них можно также отнести к умершим.

Точно посчитать довольно трудно. <...> Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших, — сказал Риттер.

По его словам, реальные цифры потерь со стороны Украины намного выше официальных. При этом число, о котором рассказал сам бывший офицер, было озвучено его коллегами.

5 февраля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Залужный во время визита в США тайно назвал американским военачальникам реальное число потерь ВСУ в 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение.