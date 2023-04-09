Посол Украины рассказал об ужасных потерях ВСУ Посол Украины в Великобритании Пристайко сообщил об ужасных потерях ВСУ

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вадим Пристайко

В настоящее время Киев не раскрывает данные о потерях ВСУ в ходе конфликта с РФ, однако при обнародовании это будет «ужасное число». Такое заявление сделал в интервью изданию Daily Express посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. При этом он подчеркнул, что Киев готов продолжать противостояние с Москвой «до последнего из нас».

Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число, — сказал Пристайко.

Он также добавил, комментируя сообщения о подготовке для наступления бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью 40 тысяч солдат, что Киев мобилизовал «миллион человек».

Ранее Пристайко заявил, что благодарен британцам, которые дали приют его соотечественникам. Он также призвал подданных короля размещать у себя больше беженцев с Украины.

Также дипломат заявлял, что Киев получит западные истребители, однако это произойдет на более позднем этапе конфликта. По словам Пристайко, страна уже имеет пилотов, которые могут быть переобучены, чтобы в дальнейшем использовать западные истребители.