Украинский посол выдвинул требование к британцам Украинский посол в Лондоне призвал британцев селить у себя больше беженцев с Украины

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что благодарен британцам, которые дали приют его соотечественникам. Он также призвал подданных короля размещать у себя больше беженцев с Украины, сообщает телеканал ITV.

Дипломат подготовил свое обращение к годовщине запуска в Великобритании программы «Дома для Украины». Пристайко указал на то, что некоторым украинцам все еще нужна помощь британцев.

Власти Соединенного Королевства в марте 2022 года запустили программу «Дома для Украины», которая позволяла частным лицам, организациям и предприятиям селить у себя украинских беженцев, за что британцы получали компенсации. В начале этого года сообщалось о сворачивании программы. По данным Guardian, в этом году на улице могут оказаться до 50 тысяч беженцев.

Ранее обозреватель Мария Чаплия в статье, опубликованной в The Telegraph, заявила, что британская бюрократия разрушила мечты украинских беженцев о «сливках Европы». По ее словам, участие беженцев в программе «Дома для Украины» обернулось для них борьбой с бумажной волокитой и неуверенностью в будущем.