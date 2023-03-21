Украинка рассказала о несбывшихся мечтах беженцев о «сливках Европы» Telegraph: британская бюрократия разрушила мечты украинских беженцев о «сливках Европы»

Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

Британская бюрократия разрушила мечты украинских беженцев о «сливках Европы», написала обозреватель Мария Чаплия в статье, опубликованной в The Telegraph. По ее словам, участие беженцев в программе «Дома для Украины» обернулось для них борьбой с бумажной волокитой и неуверенностью в будущем.

Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в сливки Европы. Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии, — написала Чаплия.

Она рассказала, что украинцы испытывают с трудности с поисками курсов английского языка, получением вида на жительство, что, в свою очередь, создает препятствия для трудоустройства. Эти нюансы, по ее словам, еще больше подрывают программу.