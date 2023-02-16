Украинский посол в Лондоне рассказал, когда Киев получит истребители Украинский посол в Лондоне Пристайко заявил, что Киев получит истребители на позднем этапе конфликта

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Киев получит западные истребители, однако это произойдет на более позднем этапе конфликта, считает посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В эфире телеканала Sky News дипломат заявил, что страна уже имеет пилотов, которые могут быть переобучены, чтобы в дальнейшем использовать западные истребители.

Позднее, на более позднем этапе. Сначала нам нужно решить вопрос с танками, и этот железный кулак, о котором мы говорили, уже был создан. Затем — самолеты и вертолеты, — сказал Пристайко.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она.

Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.