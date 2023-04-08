Названа стратегия Запада по отношению к Украине Полковник в отставке Литовкин: НАТО отстраняется от Киева при каждой его ошибке

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Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что при любой ошибке Киева Запад открещивается от Украины. Так он старается избежать скандала для НАТО, пояснил полковник в отставке в беседе с URA.RU.

Натовская авиация не может воевать на Украине. Они понимают, что если будет сбит натовский самолет с натовским летчиком, это будет большой скандал для НАТО. Они этого не хотят. НАТО не желает быть замешанным в этой истории, — пояснил военный эксперт.

Он напомнил, что в инциденте с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, первые заявления о «киевском следе» последовали из Вашингтона и Варшавы.

Потому что им совершенно не надо, чтобы НАТО или США ввязались в войну с Россией. Они понимают, что мы можем лупить, — считает Литовкин.

Полковник в отставке также указал на особенность готовящегося контрнаступления Украины, в котором у Киева не будет поддержки с воздуха. Он усомнился, что НАТО в этом вопросе поможет Украине. Да, в США и НАТО говорят о желании украинской победы на поле боя, но не это их главная цель, указал Литовкин. По его мнению, задача Запада заключается в разорении России, продлении спецоперации до бесконечности, чтобы Москва «подорвала свою экономику, свои финансы».

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что для сохранения репутации НАТО после утечки документов Пентагона руководству Альянса необходимо искать предателей как на Украине, так и в США. В слитых ранее документах содержалась информация в том числе и о весеннем контрнаступлении ВСУ. В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов.