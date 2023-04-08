В СФ объяснили, как НАТО пытается «сохранить хорошую мину при плохой игре» Сенатор Ковитиди назвала поиск предателей на Украине и в США шансом спасти репутацию НАТО

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Для того, чтобы альянс НАТО смог сохранить свою репутацию после утечки документов Пентагона, руководству необходимо искать предателей как на Украине, так и в Соединенных Штатах, заявила в беседе с РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В слитых ранее документах содержалась информация в том числе и о весеннем контрнаступлении ВСУ в зоне боевых действий.

В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США, — считает сенатор.

По ее словам, высказывания украинских властей о том, что слитые документы являются поддельными, вызывают усмешку даже в зарубежных средствах массовой информации.

7 апреля сообщалось, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.