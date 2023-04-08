В сети появилась новая порция секретных документов США по Украине NYT: новая порция секретных документов США по Украине и Китаю утекла в сеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сеть утекла новая порция секретных документов США. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.

Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей. Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае, — говорится в сообщении.

Американские чиновники утверждают, что ущерб от произошедшего может оказаться значительным. По данным издания, документы появились в Twitter и на других платформах.

Накануне стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Накануне газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в «российских проправительственных телеграм-каналах».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у РФ нет сомнений, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.