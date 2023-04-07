В Кремле оценили утечку в соцсети секретных документов по Украине Песков: утечка документов о контрнаступлении ВСУ доказывает, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Комментируя утечку секретных документов о предположительном контрнаступлении Украины, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт, перед РИА Новости. По его словам, степень их вовлеченности растет.

У РФ нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт, степень вовлеченности значительно растет, но это не окажет влияния на результаты спецоперации, — сказал Песков.

Известно, что один из попавших в Сеть документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО под грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта». Другой документ содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. В документе также указывается о необходимости более 250 танков и 350 БМП для этих формирований.

Ранее Песков заявил, что российские военные тщательно отслеживают высказывания официальных лиц США о готовящемся контрнаступлении армии Украины, комментируя слова американского госсекретаря Энтони Блинкена. Спикер Кремля добавил, что эти сведения учитываются при планировании операций в зоне СВО.