Кремль ответил на заявление США о скором контрнаступлении ВСУ Песков: российские военные отслеживают заявления США о планах контрнаступления ВСУ

Российские военные тщательно отслеживают высказывания официальных лиц о готовящемся контрнаступлении армии Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Спикер Кремля добавил, что эти сведения учитываются при планировании в рамках спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее госсекретарь США не исключил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни. Блинкен также высказал мнение, что принимать решение о «возвращении» Крыма должна Украина.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что для начала контрнаступления Киеву нужно накопить оружие и технику, подготовить военных и спланировать операцию. Кроме того, по словам Подоляка, необходимо провести «информационные атаки» для воздействия на «психологическое состояние врага».