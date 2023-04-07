В США рассказали, кто должен принять решение по Крыму Блинкен: решение о возвращении Крыма должна принять Украина

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что принимать решение о возвращении Крыма должен Киев, сообщает телеканал OE24. По его словам, Украина — это демократия, а президент страны Владимир Зеленский несет ответственность за руководство.

Блинкен добавил, что США и многие другие страны поддерживают Украину, в том числе «контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели».

Ранее в офисе Зеленского заявили, что если Киеву удастся достичь своих целей на поле боя и войска ВСУ дойдут до границы с Крымом, то власти Украины будут готовы «открыть страницу» для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре условия для начала контрнаступления. По его словам, страна должна накопить вооружение, подготовить военных, спланировать операцию, а также провести информационные атаки.

Издание Times сообщило, что США планируют ужесточить стратегию в конфликте на Украине, благодаря чему Киев сможет вернуть утраченные территории.