В России сообщили о готовности Польши отправить на Украину 20 тысяч солдат Полковник Матвийчук: Украина ожидает десятки тысяч мобилизованных в Европе солдат

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший офицер спецназа и разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что Украина перед началом контрнаступления ожидает прибытия в страну десятков тысяч солдат, мобилизованных в Европе. Кроме того, на помощь Киеву готова послать 20 тысяч человек Польша, подчеркнул полковник в отставке в интервью URA.RU.

Парадокс заключается в том, что на Украине сейчас в дефиците не танки, не пушки, а сами украинцы. Их нет уже практически. <...> Я думаю, что они сейчас рассчитывают на то, что им выдадут беглецов, которые осели в Европе, — сказал Матвийчук.

Он добавил, что в Киеве также «надеются на призыв резервистов из союзных стран, наемников». В любом случае, если Украина вдруг вздумает наступать, ей удастся увеличить личный состав ВСУ, считает отставной полковник.

Матвийчук допустил, что Киев начнет наступление, но указал на способность России его остановить. Достаточно поразить пункты управления, считает он, и противник откажется от наступления. Его технику российские войска перемалывают, она в дефиците, а созданные штурмовые бригады не вооружены до штата военного времени, добавил экс-разведчик.

Я всегда говорил и буду говорить, что они способны перейти в наступление. Дело в том, что шизофрения не лечится. Атака может произойти, а дальше ничего не будет, только катастрофа, — пояснил Матвийчук.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что утечка разведданных из Пентагона о предстоящем контрнаступлении ВСУ не повлияет на ход спецоперации. Киев не располагает достаточным числом бойцов и вооружений для проведения успешной атаки, отметил он.