«Интернет-шум»: экс-разведчик США оценил слитые в Сеть документы о ВСУ Экс-разведчик США Риттер: утечка из Пентагона не скажется на ходе спецоперации России

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что утечка разведданных из Пентагона о предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не повлияет на ход спецоперации. Киев не располагает достаточным числом бойцов и вооружений для проведения успешной атаки, отметил он в статье, опубликованной изданием «Sputnik Международный».

Эта утечка не окажет никакого влияния на фактическое ведение конфликта на Украине, кроме создания интернет-шума в течение нескольких дней. Факт остается фактом: Киеву в настоящее время трудно провести успешную атаку, способную вытеснить российские войска с территории, которую они удерживают в данный момент, — подчеркнул Риттер.

Скотт Риттер ранее призвал иностранных наемников, участвующим в боях на стороне Украины, покинуть страну, поскольку им грозит гибель. Он предположил, что Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени.

Ранее газета The New York Times сообщила, что утечка секретных документов США по Украине и дальнейшее распространение их в социальных сетях привели к осложнению отношений Вашингтона с союзниками. Отмечается, что сложившаяся ситуация может навредить дипломатическим связям между странами, поэтому за последние дни Пентагон инициировал процедуру блокировки документов особой важности.