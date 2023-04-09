Стало известно, к чему привела утечка секретных данных Пентагона по Украине NYT: утечка данных о состоянии ВС Украины уже осложнила отношения США с союзниками

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Утечка секретных документов США по Украине и дальнейшее распространение их в социальных сетях привели к осложнению отношений Вашингтона с союзниками. Об этом говорится в материале газеты The New York Times. Там отмечается, что сложившаяся ситуация может навредить дипломатическим связям между странами.

Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты. <...> Документы также могут навредить дипломатическим отношениям. Материалы показывают, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками, — говорится в материале.

По данным издания, чиновники признают, что обнародованные сведения, вероятно представляют собой оперативную информацию из сводок Комитета начальников штабов США и предназначенны для ограниченного круга лиц. Один из представителей властей рассказал, что поиск источника утечек может быть осложен в том числе тем, что сотни и даже тысячи гражданских и военных лиц имеют доступ к подобным документам. За последние дни Пентагон инициировал процедуру блокировки документов особой важности.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.