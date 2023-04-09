В США объяснили, почему ВСУ не следует выходить к Азовскому морю Экс-подполковник США Дэвис: выход ВСУ к Азовскому морю грозит Украине крахом

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Мариуполь

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украину ожидает крах, если она направит военные подразделения на прорыв к Азовскому морю. По его словам, которые приводит Lenta.ru, такая попытка грозит потерей способности воевать у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный эксперт считает, что от результатов этих военных действий может зависеть вообще жизнеспособность Украины. В ходе наступления ВСУ в направлении Азовского моря без поддержки авиации возможны потери многих обученных и опытных бойцов, а также военной техники.

Что очевидно беспокоит Киев, так это то, что если наступление провалится, они могут проиграть войну. Однако больше всего украинских лидеров должно беспокоить то, что Киев, даже если и победит в текущем сражении, в результате все равно проиграет войну, — подчеркнул Дэвис.

Он допустил некоторые успехи ВСУ на данном направлении, однако, по его мнению, максимум, которого могут добиться украинские военные, — это захват Мариуполя. И хотя Украина нацелена на более амбициозный результат — выйти к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым, Россия все еще располагает значительными возможностями — как в численности войск, так и в вооружении, напомнил эксперт.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош заявил NEWS.ru, что российское военное командование и без утечек в СМИ понимает, что наиболее вероятное наступление ВСУ следует ожидать на Азовском направлении. По его мнению, первой целью Киева станет Мариуполь. Ради этого группировка ВСУ сейчас дислоцируется в районе Артемовска, оттуда планирует двигаться на юг.