Трамп заявил, что США прекращают все отношения с ВОЗ

https://static.news.ru/photo/cd91493e-a1e0-11ea-98a3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

США прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Они отказались сделать это, — цитирует ТАСС Трампа.

Он добавил, что США намерены перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял данной организации.

1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестанет спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.