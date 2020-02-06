Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и сенатор-республиканец Митт Ромни прикрываются верой для оправдания своих поступков, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Я не люблю людей, которые используют веру в качестве оправдания своих плохих поступков, —
цитируетего NBC New York.
Таким образом Трамп прокомментировал позицию Ромни, проголосовавшего за импичмент и заявившего, что иначе ему не позволяла совесть и присяга.
Кроме того, Трамп заявил, что не любит тех, кто лицемерно говорит: «Я молюсь за тебя», сделав отсылку к Нэнси Пелоси, которая инициировала процедуру импичмента президента в 2019 году.
Ранее NEWS.ru сообщил, что по итогам голосования Сенат Конгресса США оправдал Трампа по обеим статьям обвинения импичмента.
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