https://static.news.ru/photo/ceb4721a-48fc-11ea-a12d-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Leah Millis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и сенатор-республиканец Митт Ромни прикрываются верой для оправдания своих поступков, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Я не люблю людей, которые используют веру в качестве оправдания своих плохих поступков, — цитирует его NBC New York.

Таким образом Трамп прокомментировал позицию Ромни, проголосовавшего за импичмент и заявившего, что иначе ему не позволяла совесть и присяга.

Кроме того, Трамп заявил, что не любит тех, кто лицемерно говорит: «Я молюсь за тебя», сделав отсылку к Нэнси Пелоси, которая инициировала процедуру импичмента президента в 2019 году.

Ранее NEWS.ru сообщил, что по итогам голосования Сенат Конгресса США оправдал Трампа по обеим статьям обвинения импичмента.