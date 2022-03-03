США захотели исключить Россию из Совбеза ООН

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединённые Штаты изучают перспективы исключения РФ из Совбеза ООН. Она добавила, что речь идёт о чрезвычайно сложной процедуре. По словам дипломата, Вашингтон пока не выработал решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути, передаёт ТАСС.

Мы рассматриваем все варианты действий. Есть процедуры, позволяющие выводить кого-то из состава Совета Безопасности ООН. Однако это требует изменения Устава ООН, — рассказала Шерман.

Она отметила, что эти действия могу быть предприняты, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что он допустил грубый просчёт, что весь мир един.

Белый дом ранее объявил новый пакет санкций США. «Полные блокирующие» ограничения вводят в отношении российских предприятий оборонного сектора. Кроме того, будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Что касается нефтеперерабатывающей отрасли России, санкции коснутся организаций, «поддерживающих вооружённые силы России и Белоруссии», сообщили в администрации Джо Байдена.