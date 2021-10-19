Путин заявил о готовности поучаствовать в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Российский лидер заявил о готовности принять участие в саммите G20 («Большой двадцатки»), который состоится в конце октября в Риме, по видеосвязи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин и Драги обсудили подготовку к предстоящему саммиту. Они также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Кроме того, лидеры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

Саммит лидеров G20 пройдёт в Риме с 30 по 31 октября.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Драги состоялся 22 сентября. Тогда они обсудили ситуацию в Афганистане и постконфликтное восстановление в этой стране. Также российский лидер проинформировал итальянского премьера о договорённостях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).